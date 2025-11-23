Esslinger Lesart: Eine Autorin zeigt die verhängnisvollen Verführungen der Sterndeuterei
1
Die Chemie stimmte zwischen Katja Kullmann (links) und Elisabeth Maier. Foto: Roberto Bulgrin

Mit gesellschaftspolitischen Sachbüchern wie „Generation Ally“ hat sich Katja Kullmann einen Namen gemacht. In Esslingen stellte sie nun ihren ersten Roman „Stars“ vor.

Mit der Astrologie ist das so eine Sache: Manche lassen ihren Lebensweg nur zu gerne von den Gestirnen beeinflussen – andere finden den Gedanken eher befremdlich, dass Sterne und Planeten Einfluss auf das Leben und das Schicksal von Menschen haben könnten. Doch wie man es auch dreht und wendet: Astrologie kann ein ziemlich einträgliches Geschäft sein. Davon erzählt die Autorin Katja Kullmann in ihrem neuen Roman „Stars“, den sie nun bei den Esslinger Literaturtagen Lesart vorstellte. Gemeinsam mit der Journalistin Elisabeth Maier, die die Lesung moderierte, bescherte sie dem Publikum einen unterhaltsamen Abend.

