Esslinger Landrat ins Amt eingeführt: Erst die Verpflichtung, dann die Pflicht

1 Landrat Marcel Musolf (links) und Kreiskämmerer Johannes Klöhn legten den Haushaltsplan 2025 vor. Foto: Ines Rudel

Kaum hatte er den Diensteid gesprochen, brachte Marcel Musolf den Haushaltsentwurf 2025 im Esslinger Kreistag ein. Die Finanzplanung ist mit großen Risiken behaftet. Wo setzt er Schwerpunkte?











Der Wechsel vom dienstältesten zum jüngsten Landrat in Baden-Württemberg ist vollzogen: Stuttgarts Regierungspräsidentin Susanne Bay hat in der ersten Sitzung des Esslinger Kreistages nach dessen Konstituierung Marcel Musolf offiziell in das Amt eingeführt. Der 39-jährige, vorherige Bürgermeister von Bissingen folgt Heinz Eininger nach.