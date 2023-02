1 Im Klassenzimmerstück „Wutschweiger“ liefern sich Steffen Lehmitz und Sophia Bauer leidenschaftliche Wortgefechte. Foto: /Tobias Metz

100 Gastspiele an Schulen im Land macht die Esslinger Landesbühne mit Klassenzimmerstücken. „Wutschweiger“ hatte an der Ostfilderner Lindenschule Premiere.















Wenn die Eltern die Arbeit verlieren, ist das für die Kinder schwer. Wer plötzlich in prekären Verhältnissen lebt, stößt in der Schule oder bei Freunden oft auf Ablehnung. Was das für eine Freundschaft bedeuten kann, reflektieren die Autoren Jan Sobrie und Raven Ruëll in ihrem Drama „Wutschweiger“. Mit dem Klassenzimmerstück geht die Esslinger Landesbühne auf Reisen. Die Premiere war in der Lindenschule in Ostfildern.