Esslinger Landesbühne: Theater aus weiblicher Sicht – Frauenpower bremst die Superhelden
Von links: Lily Frank (Kassandra), Eva Dorlaß (Polyxena), Martin Theuer (Priamos), Kristin Göpfert (Hekabe) Foto: Björn Klein

Am 27. Februar hat „Kassandra und de Frauen Trojas“ an der Esslinger Landesbühne Premiere. Da steht das gesamte weibliche Ensemble auf der Bühne.

Die Ilias des Homer hat die Regisseurin Jenke Nordalm schon als Schülerin begeistert gelesen. Dass der Text aus der Perspektive der Männer erzählt ist, wurde ihr später bewusst. In ihrem Stück „Kassandra und die Frauen Trojas“ verändert die österreichische Autorin Magda Woitzuck den Blickwinkel. Die Esslinger Landesbühne bringt die Deutsche Erstaufführung des Stücks heraus.

