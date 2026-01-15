Esslinger Landesbühne: Regisseurin mit Sinn für Humor – Die Teamspielerin hat Lust auf Neues

Tragik und Komik sind für die Regisseurin Catja Baumann kein Widerspruch. Die Stuttgarterin bringt am Esslinger Theater einen Film des Regisseurs Aki Kaurismäkis auf die Bühne.
Die Filme des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki zeigen Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Das findet die Stuttgarter Regisseurin Catja Baumann spannend. Im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne hat am Freitag, 16. Januar, ihre Inszenierung von „I Hired a Contract Killer“ Premiere. Beginn ist um 19.30 Uhr.