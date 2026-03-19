Esslinger Landesbühne: Kontinuität für den Umbau – Marcus Grube bleibt bis 2032 Intendant

1 Marcus Maria Grube bleibt bis 2032 Intendant der Esslinger Landesbühne. Foto: Ministerium für Kunst

Der Vorstand der Esslinger Landesbühne hat den Vertrag des Theaterchefs verlängert. So betreut er die komplette Umbauphase des Esslinger Theaters, die 2028 beginnt.











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Marcus Maria Grube bleibt bis zum Ende der Spielzeit 2031/32 Intendant der Württembergischen Landesbühne Esslingen. Der Vorstand hat seinen Vertrag um drei weitere Jahre verlängert. Damit betreut der Theaterchef auch die Sanierung des Schauspielhauses in der Strohstraße 1, die in den Jahren 2028 und 2029 ansteht.

Der Zuschauersaal und weitere zentrale Bereiche des Theaterbaus aus dem Jahr 1982 werden instandgesetzt und modernisiert. Für mindestens eine Spielzeit zieht die Landesbühne in eine Interimsspielstätte um. Die Vorbereitungen der Sanierung, die Planungen für das Interimsquartier und die Wiedereröffnung betreut Grube.

Mit der frühzeitigen Verlängerung ist die Kontinuität in der Umbauphase gesichert – sein aktueller Vertrag läuft bis 2029. Grube führte das Haus von 2019 bis 2024 mit Friedrich Schirmer. Seit September 2024 ist er alleiniger Theaterchef. Als Regisseur und Autor von Bühnenadaptionen hat Grube das künstlerische Profil der WLB geprägt. Das Haus in Esslingen ist neben Tübingen und Bruchsal eine der drei Landesbühnen in Baden-Württemberg, die ein vielfältiges und anspruchsvolles Angebot von Theaterkunst außerhalb der Metropolen ermöglichen. Die drei Landesbühnen werden mit rund 70 Prozent, in Bezug auf sämtliche Förderungen aus öffentlicher Hand, vom Land finanziert. Die verbleibenden 30 Prozent bringt die kommunale Seite auf.

Intendant Marcus Grube mit Laura Tetzlaff, Chefin der Jungen WLB (links), und Chefdramaturgin Anna Gubiani. Foto: Roberto Bulgrin

Auf Landesebene hat sich Grube bei der Entwicklung von kulturpolitischen Strategien engagiert. Unter anderem leitete er in Baden-Württemberg das Forum „Strategien der Transformation“ des vom Kunstministerium Baden-Württemberg aufgelegten „Dialog 2020. Kulturpolitik für die Zukunft“.

Marcus Grube studierte Evangelische Theologie an den Universitäten Hamburg, München und Erlangen. Daran schloss er ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart an. Unter der Intendanz von Schirmer war Grube Regieassistent und Regisseur am Schauspiel Stuttgart. Von 2005 bis 2014 arbeitete er als Dramaturg in Bochum, am Theater Kiel als Chefdramaturg für das Schauspiel und am Theater Bielefeld. 2014 kam Grube nach Esslingen, zunächst als Chefdramaturg.

Sein Gespür für das Publikum in Esslingen und in den Gastspielorten lobt Kulturstaatssekretär Arne Braun: „Der Theatermacher Marcus Grube treibt die Landesbühne mit Erfahrung, Mut und Leidenschaft voran.“ Mit der Verlängerung verbinde man „Kontinuität und Verlässlichkeit mit der dem Theater eigenen kreativen Innovationskraft – beste Voraussetzung für die Sanierung.“ Grube und sein Team bringen nach Brauns Worten „regionale, historische und aktuelle Themen auf die Bühne, anspruchsvolle Inszenierungen und unterhaltsame Formate“.

Die Esslinger Landesbühne als „lebendiger Teil der Stadtgesellschaft“

Die Zusammenarbeit schätzt Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Vorstandsvorsitzender der WLB. Marcus Grubes Erfahrung sei angesichts der anstehenden Sanierung extrem wichtig. Grube kenne die Stadt und die Wünsche des Publikums. Er bringe „die Lust am Gestalten mit, die nötig ist, damit die WLB auch in Zukunft ein lebendiger Teil der Stadtgesellschaft bleibt.“

Er sei „dankbar für das Vertrauen“, sagte Grube. „Die Vertragsverlängerung gibt unserer Landesbühne in kulturpolitisch herausfordernden Zeiten die nötige Kontinuität – für das gesamte Haus, das wunderbare Ensemble und für das Publikum vor Ort und im Land.“ Die Entscheidung schaffe Planungssicherheit.