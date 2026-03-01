Esslinger Landesbühne: „Kassandra und die Frauen Trojas“ – Zicken-Krieg endet auf dem Schlachtfeld

„Kassandra und die Frauen Trojas“ – Zicken-Krieg endet auf dem Schlachtfeld

1 Priamos (Martin Theuer) und Kassandra (Lily Frank, rechts) kämpfen um die Wahrheit in „Kassandra und die Frauen Trojas“. Foto: Björn Klein

Magda Woitzucks Stück „Kassandra und die Frauen Trojas“ bricht mit alten Rollenbildern und macht den Trojanischen Krieg aktuell: Eine packende deutsche Erstaufführung in Esslingen.











Der Krieg um Troja beginnt in den Köpfen der Männer. Doch am Ende sind es genauso die Frauen, die Hass schüren und die ihre Söhne in den Krieg schicken. Die niederösterreichische Autorin Magda Woitzuck erzählt den Mythos in „Kassandra und die Frauen Trojas“ aus weiblicher Sicht. Regisseurin Jenke Nordalm zeigt in der deutschen Erstaufführung nicht nur, wie Frauen vor den Karren der Macht gespannt werden. Sie selbst sind es, die gegeneinander kämpfen.