Esslinger Landesbühne: Der Auftragskiller verleiht der Liebe Flügel – Filmstoff auf der Bühne

Der Auftragskiller verleiht der Liebe Flügel – Filmstoff auf der Bühne

1 Daniel Großkämper (Mitte) in der Rolle des Henri Boulanger gerät ins Netz von Verbrechern. Foto: Patrick Pfeiffer

Catja Baumann setzt an der Esslinger Landesbühne Aki Kaurismäkis Filmhit „I Hired a Contract Killer“ atmosphärisch dicht in Szene.











Der Auftragskiller in Aki Kaurismäkis Filmhit „I Hired a Contract Killer“ ist selbst todkrank. Doch das hindert ihn nicht daran, sein Opfer zu jagen. Mit schwarzem Humor blickt der finnische Regisseur in das Leben des einsamen Nerds Henri Boulanger, der seinem Leben ein Ende setzen will. Catja Baumann hat den Filmstoff im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne auf die Bühne gebracht. Atmosphärisch dicht spannt sie den Bogen vom Thriller zu Porträts einsamer Menschen, die zutiefst berühren.