Esslinger Landesbühne: Das Monster träumt von Zärtlichkeit

1 Der Arzt Victor Frankenstein (Reyniel Ostermann) und seine Kreatur (Eva Dorlaß) im Freilichttheater der Esslinger Landesbühne. Foto: Patrick Pfeiffer

Mit „Frankenstein oder der moderne Prometheus“ zeigt die Esslinger Landesbühne keine Horror-Show auf der Maille. Das Ensemble taucht in die Geschichte der Autorin ein.











Mit gruseligen Zerrbildern ist das Monster besetzt, von dem die englische Dichterin Mary Shelley in ihrem 1818 erschienenen Roman „Frankenstein“ schrieb. Bis heute geistert die aus Leichenteilen erschaffene Figur durch Horrorfilme. Dieses Klischee bricht Regisseurin Eva Lemaire in ihrer Freilichtinszenierung vor der historischen Kulisse im Esslinger Maille-Park. Statt dessen lenkt sie den Blick auf die Dichterin, die mit ihrem Mann Percy Shelley um ihre Selbstbestimmung als Künstlerin stritt. Die Reise in die Fantasie bringt Shelleys poetische Bilder zum Klingen.