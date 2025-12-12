Esslinger Landenberger-Schule: „Drei Jahre lang nicht im Unterricht“ – durch Vertrauen doch zum Schulabschluss
1
Schule ist Vertrauenssache: Sozialpädagogin Melanie Heuberger (links) unterstützt Menschen wie Sabine F. im Alltag. Foto: Roberto Bulgrin

Schüler brauchen immer häufiger sozialpädagogische Unterstützung, die Probleme sind vielfältig. Das Projekt „SchuBs“ an der Esslinger Landenberger-Schule hilft.

Das Leben hat es mit Sabine F. (Name geändert) oftmals nicht gut gemeint: Von einer behüteten Kindheit konnte die heute 17-Jährige nur träumen, die Eltern boten keinen Rückhalt, Sabines schulische Karriere geriet ins Stocken und kam zeitweise zum Erliegen, das letzte Fünkchen Selbstvertrauen war dahin: Die Zukunft schien für Sabine F. in ein schwarzes Loch zu münden. Wer ihr jedoch heute begegnet, erlebt eine junge Frau, die sehr berührend von ihren schwierigen Erfahrungen erzählt – und die es geschafft hat, ihr Leben in die Spur zu bringen. Geholfen hat ihr ein Angebot der Esslinger Johannes-Landenberger-Schule, die jungen Menschen wie Sabine F. mit gutem Rat, pädagogischen Angeboten und viel menschlicher Zuwendung zur Seite steht. So hat schon manche Lebensgeschichte eine positive Wendung genommen. Doch dieses Angebot muss finanziert werden, was der Schule Sorgen bereitet.

