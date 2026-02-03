Esslinger Kunststar: Tim Bengel macht Gemälde für Mercedes – und plant Werk für Esslinger Jubiläum

1 Der Esslinger Künstler Tim Bengel mit Tennissuperstar Roger Federer (links) vor seinem Werk „14 Decades“ im Mercedes Benz Museum. Foto: Tim Bengel/Teresa Winter

Tim Bengel hat ein neues Sand-Gemälde für Mercedes gemacht – und so Tennisstar Roger Federer kennengelernt. Für das Stadtjubiläum verspricht der Esslinger Künstler Spektakuläres.











Es sei eine besondere Ehre für ihn als Kind der Region gewesen, ein Kunstwerk für Mercedes-Benz zu machen: Der Esslinger Künstler Tim Bengel hat es kürzlich im Mercedes-Benz-Museum enthüllt – und dabei Promis wie Tennisstar Roger Federer überzeugt. „Spektakuläres“ kündigt der 34-Jährige nun auch zum Esslinger Stadtjubiläum an.

Anlass seines jüngsten Werkes ist ebenfalls ein Jubiläum gewesen: vor 140 Jahren meldete Carl Benz das Patent auf seinen Motorwagen an. Mercedes-Benz beauftragte Bengel damit, die wichtigsten Persönlichkeiten in der Unternehmensgeschichte und die ikonischsten Automodelle der 14 Dekaden in einem Werk zu vereinen. Nach eigenen Aussagen arbeitete er inklusive Vorbereitung drei Monate an „14 Decades“, das er in seiner ihm eigenen Sand-Blattgold-Technik erschuf.

Tim Bengel: Das ist sein Mercedes-Lieblingsmodell

Tim Bengels neues Kunstwerk „14 Decades“ ist im Mercedes-Benz-Museum zu sehen. Foto: Tim Bengel/Teresa Winter

Im Zentrum des neuen Werkes stehen Porträts von Bertha und Carl Benz, Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach, darum sind 14 der wichtigsten Fahrzeuge abgebildet. Darunter der Benz Patent-Motorwagen und der Mercedes Simplex. Bengels eigenes Lieblingsmodell? Der 300 SL, der 1954 vorgestellt worden war. „Das liegt Ewigkeiten zurück, doch das Auto sieht im Vergleich dazu total futuristisch aus“, sagt Bengel. Es könne auch heute noch auf den Markt gebracht werden, findet der Künstler, dessen Atelier sich in Esslingen Berkheim befindet. Bequem sei es aber nicht, in dem Wagen zu sitzen – mit seinen 1,94 Meter sei er kaum ins Auto gekommen, es sei sehr eng. Dennoch findet der 34-Jährige: „Es war eine Ehre, dass ich reinsitzen durfte.“

Vorgestellt wurde das Gemälde bei der Weltpremiere der neuen S-Klasse vergangene Woche – und zu diesem Anlass traf Bengel dann auch Superstar Roger Federer. „Er war der Überpromi unter den Promis bei der Veranstaltung“, erzählt Bengel. „Umso schöner war es, dass er zu mir gekommen ist und mich zu meinem Kunstwerk befragt hat.“

Tim Bengel kündigt Spaktakuläres zum Esslinger Stadtjubiläum an

Tim Bengel mit den Mercedes-Benz Vorständen Mathias Geisen und Olaf Schick Foto: Tim Bengel/Teresa Winter

Immer wieder macht Tim Bengel, der seit einigen Jahren international Erfolge feiert, mit seiner unverkennbaren Technik, aus Sand und Blattgold Gemälde zu erschaffen, von sich Reden. Zuletzt beispielsweise mit einer Superkraut-Skulptur vor dem Stadtpalais in Stuttgart.

Nun kündigt Bengel auch für das Esslinger Stadtjubiläum ein Kunstwerk an. „Ich will noch nicht zu viel vorweg nehmen“, schürt er die Neugier. Es soll „spektakulär“ werden, ein Werk für den öffentlichen Raum. Und das Motiv? „Es geht um eine Esslinger Stadtlegende, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.“