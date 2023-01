1 Vielfalt ist Trumpf im Ensemble des Vereins Schauspiel Kunstdruck, das am Wochenende Geburtstag gefeiert hat. Foto: Roberto Bulgrin

Vor zehn Jahren hat das Ensemble von Schauspiel Kunstdruck seine erste Produktion präsentiert, seit fünf Jahren gibt es im Central Theater am Esslinger Rossmarkt eine feste Spielstätte. Dort haben die jungen Theatermacher nun Geburtstag gefeiert.















„Wir lieben die Stadt, kennen ihre Eigenheiten und Geschichten, setzen uns mit den Menschen, die hier leben, auseinander und wagen frische Kultur.“ Mit diesem Anspruch sind die Macherinnen und Macher des Kunstdruck Central Theaters vor fünf Jahren angetreten, am Esslinger Rossmarkt eine gute Adresse für freies und inklusives Sprechtheater zu etablieren. Mehr als 400 Vorstellungen später sind der Intendant Philipp Falser und seine Mitstreiter eine feste Größe in der Esslinger Kulturlandschaft geworden. Diesen Weg wollen das Kunstdruck Central Theater und der Verein Schauspiel Kunstdruck, aus dem das Projekt hervorgegangen ist, weitergehen. Nun wurde im einstigen Lichtspielhaus am Rossmarkt Jubiläum gefeiert. Schauspiel Kunstdruck war vor zehn Jahren als freies Theaterensemble ohne feste Spielstätte, aber mit lokaler Bodenhaftung, in Esslingen an den Start gegangen. Gleich die erste Produktion „Jetzt aber schnell“ fand viel Beifall. In den Anfangsjahren nach seiner Gründung zog das Ensemble als Tourneetheater durch die Lande. Seither sind 34 Eigenproduktionen entstanden, und viele von denen, die damals auf der Bühne standen, sind inzwischen Profischauspieler geworden.