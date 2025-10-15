Esslinger Kulturtage „Le Chaim“: Jüdisches Festival zielt verstärkt auf junges Publikum

1 Andrea Klöber und Wolfgang Drexler wollen mit dem Festival „Le Chaim“ ein Zeichen des Miteinanders setzen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Unterstützerkreis jüdischer Kultur in Esslingen möchte mit dem Festival „Le Chaim“ jüdisches Leben sichtbar machen und Zeichen des Miteinanders setzen.











Jüdisches Leben hat seinen festen Platz in Esslingen. Die Synagoge Im Heppächer ist Kristallisationspunkt einer rührigen Gemeinde, mit dem Kauf einer neuen Thorarolle hat eine Initiative um den heutigen Ehrenbürger Wolfgang Drexler vor Jahren ein wichtiges Zeichen des Miteinanders gesetzt. Damit jüdisches Leben in Esslingen noch sichtbarer wird, lädt der Unterstützerkreis jüdischer Kultur vom 17. bis 30. November zum dritten Mal zu den jüdischen Kulturtagen „Le Chaim“ ein. Zusammen mit zahlreichen Partnern haben Wolfgang Drexler und Andrea Klöber als Sprecher des Unterstützerkreises zusammen mit ihrem Team ein facettenreiches Programm zusammengestellt, das mehr denn je auch junge Menschen ansprechen möchte. Der Titel des Festivals, ins Deutsche übersetzt, ist Programm: „Auf das Leben!“