Der Kulturrucksack der Stadt Esslingen ermöglicht Schülern Begegnungen mit Musik, Theater, Kino und bildender Kunst. Das Projekt soll nun deutlich erweitert werden.

Esslingen - Kinder mögen Kultur. Doch es braucht jemanden, der ihnen den Weg zu Musik, Theater, Literatur und bildender Kunst ebnet. Im Idealfall ist das die Familie, doch die Kultur hat nicht in jedem Elternhaus ih­ren Platz. Damit Kinder dennoch mit solchen Angeboten in Kontakt kommen, packt die Stadt Esslingen ihren Kulturrucksack, der Schülerinnen und Schülern Begegnungen mit Musik, Theater, Kino und bildender Kunst ermöglicht. Für die Kulturverwaltung ist daraus „ein Erfolgsmodell der kulturellen Teilhabe“ geworden. Beteiligt sind bislang die Klassen fünf und sechs – dort kommt das Projekt so gut an, dass die Stadt ihre kulturellen Angebote ausweiten möchte.