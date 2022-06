1 Das Podium Festival, hier eine Aufnahme von 2020, hat internationale Strahlkraft erreicht. Der Gründer Steven Walter erhält nun den Esslinger Kulturpreis. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Team um den Alt-Oberbürgermeister Jürgen Zieger stellt den Esslinger Kulturpreis neu auf. Ausgezeichnet werden am 19. Juni der Gründer des Podium Festivals, Steven Walter, sowie posthum die jüngst verstorbene Geschäftsführerin des Kulturzentrums Dieselstraße, Sabine Bartsch.















Mit einem neuen Konzept belebt die Stiftung Esslinger Kulturpreis die Auszeichnung. Sie wird seit dem Jahr 1987 an Persönlichkeiten des Kulturlebens verliehen, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben. Dieses Jahr werden der Cellist und Kurator Steven Walter, Initiator und langjähriger künstlerischer Leiter des Podium Festivals Esslingen, und Sabine Bartsch, die kürzlich verstorbene Geschäftsführerin des Kulturzentrums in der Dieselstraße geehrt. Der Preis wird am Sonntag, 19. Juni, im Rahmen einer Matinée im Kulturzentrum in der Dieselstraße verliehen.