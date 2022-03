Kulturgenuss soll nicht am Geld scheitern

1 Juliette Bartke kümmert sich im Kulturamt um Teilhabeprojekte und möchte dem Kulturpass mehr Resonanz verschaffen. Foto: Roberto Bulgrin

Damit aus Menschen mit geringem Einkommen die vielfältigen Möglichkeiten der Esslinger Kultur nutzen können, hat die Stadt einen Kulturpass aufgelegt. Doch die Möglichkeit, günstigere oder gar kostenlose Tickets zu bekommen, wir nur unzureichend genutzt. Deshalb will das Kulturamt dieses Angebot noch attraktiver machen.















Link kopiert

Esslingen - Ob Meisterkonzerte oder Galgenstricke, Stadtbücherei, die Württembergische Landesbühne, die städtische Musikschule, die Dieselstraße oder das Jugendhaus Komma – sie alle und viele mehr prägen das Bild einer lebendigen Kulturstadt Esslingen. Und wenn nicht gerade Corona dem Veranstaltungsangebot enge Grenzen setzt, hat das Publikum an vielen Tagen die Qual der Wahl. Doch längst nicht jeder kann es sich leisten, Kultur nach Lust und Laune zu genießen. Damit auch Menschen, die mit geringem Einkommen leben müssen, an den vielfältigen kulturellen Angeboten vor Ort teilhaben können, hat die Stadt Esslingen vor Jahren einen Kulturpass aufgelegt. Wer ihn vorlegen kann, bekommt in allen beteiligten Esslinger Kultureinrichtungen freien oder zumindest ermäßigten Eintritt. Doch dieses Angebot wird sehr unterschiedlich und längst nicht im erhofften Maße wahrgenommen. Deshalb denkt man im städtischen Kulturamt über mögliche Korrekturen nach, die helfen könnten, Hürden abzubauen und die Akzeptanz zu verbessern.