Umfrage in Esslingen Stadt will wissen, wo die Bürger der Schuh drückt

Was gefällt den Esslingern, was wünschen sie sich für die Zukunft und wo hakt es aus ihrer Sicht? Das will die Stadtverwaltung in der repräsentativen Bevölkerungsbefragung „ESfragt“ herausfinden. Dafür werden 5000 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürger angeschrieben.