1 Ein Bild aus guten Tagen: Viele schätzen das Esslinger Vier Peh als Treffpunkt mit Kulturprogramm. Die Betreiber wollen die Kneipe rasch wieder eröffnen. Foto: Roberto Bulgrin

Lange mussten die Freunde des Vier Peh um die Esslinger Kulturkneipe bangen – nun kann es weitergehen. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat einem neuen Pachtvertrag zugestimmt.















Link kopiert

Gute Nachrichten für die vielen Freunde der Esslinger Kulturkneipe Vier Peh: Nach monatelangem Tauziehen hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats grünes Licht für einen neuen Pachtvertrag gegeben. Ein Gutachter hatte das Gebäude, das in den 1970er-Jahren neben der Hochschule an der Flandernstraße entstanden war, untersucht und eine Mängelliste notiert. Was moniert wird, müssen die Betreiber zunächst erledigen – dann steht der Vertragsunterzeichnung nichts mehr im Wege. Pächterin Uli Kopp und der Fördervereinsvorsitzende Micha Schauer drücken aufs Tempo, damit das Vier Peh rasch wieder durchstarten kann. Die Wiedereröffnung wollen sie möglichst noch im Juni oder spätestens im Juli feiern.