Keine schnelle Lösung fürs Vier Peh in Sicht

1 Die Zukunft des Vier Peh hängt derzeit in der Schwebe. Nun hat OB Matthias Klopfer (Mitte) die Sache selbst in die Hand genommen, und er sucht eine konstruktive Lösung Foto: Roberto Bulgrin

Die Zukunft der Esslinger Kulturkneipe Vier Peh bleibt in der Schwebe. Bei einem Lokaltermin verschaffte sich OB Matthias Klopfer selbst ein Bild von der Situation. Ein Gutachter soll nun klären, wie ein Weiterbetrieb möglich wäre.















Esslingen - Für die Esslinger Kulturkneipe Vier Peh ist es eigentlich schon fünf nach zwölf: Zum Jahresende ist der Pachtvertrag ausgelaufen, und die Stadt hat eine Verlängerung abgelehnt und auf bauliche Mängel verwiesen, die einem Weiterbetrieb im Wege stünden. Bislang wussten die Betreiberin und der Förderverein des Vier Peh nur vom Hörensagen, was beanstandet wird. Nun hat OB Matthias Klopfer die Situation selbst begutachtet. Eine kurzfristige Lösung sieht er nicht, doch der OB will klären lassen, wie ein Weiterbetrieb möglich wäre, was eine Beseitigung der Mängel kosten und wie ein neuer Pachtvertrag aussehen kann. Dann soll der Gemeinderat entscheiden.