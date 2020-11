1 Auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 hat das Podium Festival sein innovatives Potenzial mit Inszenierungen wie der „ZauberBurg“ bewiesen. Foto: Roberto Bulgrin

Das Podium Festival ist fest in Esslingen verwurzelt, hat sich jedoch weit über die Grenzen der Stadt hinaus einen Namen gemacht. Doch Qualität hat ihren Preis. Deshalb haben die Podium-Macher eine Erhöhung der kommunalen Zuschüsse beantragt.

Esslingen - Kommende Woche schlägt für das Podium Festival die Stunde der Wahrheit. Dann muss der Kulturausschuss des Esslinger Gemeinderats Farbe bekennen, ob er den jährlichen städtischen Zuschuss von 75 000 auf 150 000 Euro anheben will. Höhere Dauerzuschüsse von Land und Stadt seien ein unerläss­licher Beitrag zur „Zukunftssicherung dieser einzigartigen Institution in dieser schönen Stadt“, hatte der künstlerische Leiter Steven Walter den Ratsmitgliedern während einer ersten Beratungsrunde im Kulturausschuss erklärt. Dass die SPD damals um Vertagung gebeten hatte, weil sie einerseits eine langfristige Sicherung des Festivals garantieren und andererseits mit Blick auf kommunale Sparrunden „negative Auswirkungen auf andere Kultur­bereiche verhindern“ wollte, hat die Festivalmacher irritiert. Vor der entscheidenden Beratung am 18. November im Kulturausschuss deutet sich nun eine Mehrheit für die Erhöhung an.