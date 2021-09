Kultur eröffnet Ausblicke in die Zukunft

1 Kuratorin Chiara Poma Rinkleff, Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar, Kulturamtsleiterin Alexa Heyder und Kurator Jörg Freitag (von links) freuen sich aufs Festival. Foto: Roberto Bulgrin

Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Couleur geben sich am Wochenende ein Stelldichein, wenn das Esslinger Kulturfest „Stadt im Fluss“ vom 1. bis 3. Oktober über die Bühne geht. Rund 180 Veranstaltungen sind geplant.















Esslingen - Esslingen steht am kommenden Wochenende ganz im Zeichen der Kultur, und die ganze Stadt soll auf den Beinen sein, wenn Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende drei Tage lang mehr als 180 Veranstaltungen an unterschiedlichsten Orten präsentieren. Möglich macht es das Kulturfestival „Stadt im Fluss“, das vom 1. bis 3. Oktober unter dem Motto „Atlantis“ steht. Jene sagenumwobene Stadt, die schon den griechischen Philosophen Platon beschäftigte, beflügelt bis heute die Fantasie der Menschen. Denn Atlantis steht für ein Paradies, aber auch für dessen Untergang. Damit bietet der sagenhafte Mythos eine ideale Spielwiese für die Esslinger Kulturszene, die mit „Stadt im Fluss“ nicht nur ihre Stärken und Vorzüge präsentieren, sondern auch gesellschaftlich relevanten Fragen nachgehen will.