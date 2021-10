1 Flüchtlinge lesen Geschichten von Schicksalsgenossen – das Publikum lauscht im Kanu. Foto:

Drei Tage lang haben Kunst und Kultur Esslingen in eine große Bühne verwandelt. Mit Konzerten, Performances, Straßentheater, Führungen, künstlerischen Installationen und einem Kinderprogramm hat das Festival „Stadt im Fluss“ viel Beifall gefunden.















Esslingen - Die vergangenen Monate haben uns nicht verwöhnt: Corona hat das Leben auf den Kopf gestellt, der Sommer hat seinem Namen selten Ehre gemacht. Doch das Wochenende hat viele Esslingerinnen und Esslinger und deren Gäste für manches entschädigt: Drei Tage lang durften sie das Kulturfestival „Stadt im Fluss“ genießen – bei Bilderbuchwetter zumindest am Freitag und Samstag ließen sich Kunst, Kultur und Nachdenkliches noch schöner erleben. Auf Straßen, Plätzen und in Kultureinrichtungen war viel geboten – rund 90 Programme präsentierten sich in mehr als 180 Vorstellungen. Anknüpfend an den Mythos der sagenumwobenen Stadt Atlantis ging man der Frage nach, wie unsere Zukunft aussehen kann und wie wir sie gestalten wollen.

Immer neu und überraschend

Als der Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar das Festival, das alle drei Jahre über die Bühne geht, am Freitagabend mit einem Glockenspielkonzert am Alten Rathaus eröffnete, konnte er nicht ahnen, ob das Projekt gelingen würde. Denn „Stadt im Fluss“ setzt jedes Mal neue Akzente. Anders als beim letzten Mal, als das Festival vielen allzu bedeutungsschwer daherkam, hatten die Kulturamtsleiterin Alexa Heyder und ihre Mit-Kuratoren Chiara Poma Rinkleff, Dominique Caina und Jörg Freitag versucht, inhaltlichen Anspruch, kulturelle Vielfalt und gute Unterhaltung besser auszutarieren. Und wer sich unter den Kulturflaneuren umhörte, die von Station zu Station zogen und hier mal etwas länger und da mal etwas kürzer verweilten, erfuhr immer wieder, dass diese Leichtigkeit dem Festival gutgetan hat.

Atlantis als roter Faden

Atlantis zog sich als roter Faden durchs Programm. Die Geschichte jener geheimnisvollen Stadt, die erst zu Blüte gelangt war, um dann im Meer zu versinken, bietet bis heute viele Ankerpunkte. Die Esslinger Kulturszene hat sich intensiv mit gesellschaftlich relevanten Fragen auseinandergesetzt und Themen wie Utopie, Fiktion und Zukunftsentwürfe kreativ beleuchtet. „Jede Krise kann auch Chancen bieten, wenn man was draus macht“, betonte Bayraktar – nicht zuletzt mit Blick auf die Coronakrise. Jede kreative Antwort der Kultur auf die Fragen der Zeit ist willkommen.

Natürlich ging Corona an „Stadt im Fluss“ nicht spurlos vorüber. Es gab klare Regeln, zu vielen Veranstaltungen musste man sich anmelden. Doch das hat die Freude nicht getrübt. Ob Galgenstricke, Kultur am Rande, Podium, die Stadtkapelle, der Tsingtau-Shantychor, das Koki, das Centraltheater, die Lyrik-Bühne, der Russische Chor, die Bücherei und viele andere: Jeder trug zum Gelingen bei. Künstler wie Bertl Zagst, Anna Breitenbach oder Judith Wenzelmann setzten Akzente, der Stadtjugendring verwandelte den Marktplatz in einen lebendigen Stadtstrand, die Maille wurde zum Tummelplatz für Kinder. Gregory Darcys Tanzcompagnie nutzte die Möglichkeiten der WLB, um sich zu zeigen. Ganz neue Kooperationen ergaben sich, etwa wenn sich avantgardistische Rockmusik mit Lichtkunst und den Klängen des Jugendorchesters Streicheleinheiten zum Gesamtkunstwerk vereinte. Bei Dorota Welz’ Chorprojekt „Anemoia“ konnte jeder selbst Bühnenluft schnuppern. Und auf Schritt und Tritt konnte man der Kunst begegnen.

Lokale Bodenhaftung

Anders als ihr Vorgänger hatte Alexa Heyder viel Wert auf lokale Bodenhaftung gelegt: Esslinger Akteure waren klar in der Überzahl – wo es das Anliegen des Festivals bereicherte, wurden externe Akteure wie das NN Theater aus Köln mit dem grandiosen Tiefseeabenteuer „20 000 Meilen unter dem Meer“ oder das Stuttgarter Theater Lokstoff gezielt eingeladen. Heyder durfte sich bestätigt fühlen: „Wenn man sieht, wie lebendig die Stadt ist und wie das Publikum unser Festival genießt, hat man vieles richtig gemacht. Diese entspannte Stimmung tut gut. Und dass die Künstler so viel Neues wagen, freut mich besonders. Das würde ich mir für die Zukunft noch viel mehr wünschen.“ Gaby Hildebrandt, die am Samstag aus Stuttgart gekommen war, um die wiederentdeckte Leichtigkeit des kulturellen Seins zu spüren, hat jeden Moment genossen: „Es ist so schön, Kultur live zu erleben und nochmal Wärme zu tanken, bevor der Herbst kommt. Kunst kann so viel Kraft und Energie schenken.“

„Wie wollen wir leben?“

Nachdenklich

Das Festival „Stadt im Fluss“ bot der Esslinger Kultur nicht nur Gelegenheit, sich und ihre Stärken zu präsentieren, sondern auch einen Blick in die Zukunft zu wagen. Und so versuchten sich manche Beiträge an Antworten auf die Frage, wie wir in Zukunft leben und wer wir sein wollen. Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit, der Wandel der Städte und die Digitalisierung wurden auf vielfältige Weise thematisiert.

Aqua Markt

Das Jugend- und Kulturzentrum Komma verwandelte sich dafür in einen Atlantis Aqua Markt: Unterschiedlichste Projekte und Initiativen von der Pflanzentauschbörse über die hauseigenen Bienenstöcke bis zum Recycling zeigten, wie sich der Alltag nachhaltig verändern und was man für eine gute Zukunft tun könnte.