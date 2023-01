1 Noch lenkt Gudrun Fuchs die Geschicke der Esslinger Stadtbücherei – Ende April geht sie in Pension. Foto: Gaby Weiß

Die Esslinger Kultur steht vor wichtigen Personalentscheidungen: Galerieleiter Andreas Baur ist bereits im Ruhestand, Büchereileiterin Gudrun Fuchs folgt Ende April. Die Stadt tut sich mit der Nachfolge schwer, zumal der Kulturbürgermeister auf dem Sprung ist.















Die Esslinger Kultur erlebt eine Zäsur. Zwei Spitzenpositionen sind neu zu besetzen: Andreas Baur, der langjährige Leiter der Galerie Villa Merkel, hat sich Ende Oktober in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet, seine Aufgaben übernimmt derzeit kommissarisch die Kulturamtsleiterin Alexa Heyder. Mit Gudrun Fuchs, die fast 18 Jahre lang die Geschicke der Stadtbücherei gelenkt hat, geht Ende April eine in der Bürgerschaft und in Fachkreisen hoch geschätzte Bibliotheksleiterin in Pension. Und falls Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar im Mai wie von vielen erwartet in Friedrichshafen zum Beigeordneten für Bildung, Betreuung, Soziales, Kultur, Sport und Tourismus gewählt werden sollte, brauchen die Esslinger zudem einen neuen Dezernenten. Während sich die Grünen, die das Vorschlagsrecht für diese Position haben, nach einer möglichen Nachfolge für Bayraktar umschauen müssen, tut sich die Stadt schwer, die Leitungen von Bücherei und Galerie neu zu besetzen. Dass diese Personalien in einer Zeit entschieden werden müssen, in der die Stadt häufig ihre knappen Kassen und die Notwendigkeit zum Sparen betont, macht die Suche nach ambitionierten Kräften nicht einfacher.