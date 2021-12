1 Das Vier Peh an der Flandernstraße ist seit fünf Jahrzehnten eine Institution im Esslinger Norden. Foto: Roberto Bulgrin

Seit den 70er Jahren ist das Vier Peh eine Institution im Esslinger Norden. Nun läuft der Pachtvertrag aus. Doch Betreiber, Unterstützer und Publikum hoffen auf ein Happy End.















Link kopiert

Esslingen - Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann sind die Tage des Vier Peh gezählt: Die Stadt Esslingen will den Pachtvertrag für die Kultkneipe an der Flandernstraße nicht verlängern, zum Jahresende sollen die Lichter ausgehen. So war das vor fünf Jahren vereinbart worden, als der Pachtvertrag nach langem Tauziehen bis Ende 2021 verlängert worden war. „Das Vier Peh kam mit der Hochschule und soll mit der Hochschule gehen“, hatte der damalige OB Jürgen Zieger mit Blick auf die geplante Neubebauung des dortigen Hochschulgeländes betont. Mittlerweile ist klar, dass mehr Zeit bis zum Beginn der Bauarbeiten ins Land gehen wird. Die Pächterin Uli Kopp und der Förderverein des Vier Peh hofften deshalb auf eine Pachtverlängerung, doch die Stadt hat inzwischen abgewunken. Betreiber und Freunde der Kultkneipe wollen nicht aufgeben.