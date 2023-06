1 Gerhard Polacek (links) und Reiner Hiby standen schon mit vielen literarisch-musikalischen Programmen auf der Bühne. Foto: Eric Danzinger

Mit Wiener Liedern sind der Esslinger Schauspieler Gerhard Polacek und der Nürtinger Musiker Reiner Hiby seit Jahren gemeinsam auf der Bühne zu erleben. Nun erweisen die beiden dem Satiriker und Moralisten Erich Kästner live und mit einer CD die Ehre.















Link kopiert

„An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern“, hat Erich Kästner gesagt. Und er musste einigen Unfug mit ansehen – manchmal noch Schlimmeres. Der Schriftsteller, Publizist, Drehbuch- und Kabarettautor hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Als Satiriker und überzeugter Moralist hat Kästner Zeitgenossen den Spiegel vorgehalten, mit unsterblichen Kinderbüchern wie „Emil und die Detektive“ oder „Das doppelte Lottchen“ hat er Generationen von Kindern genau wie vielen Erwachsenen gezeigt, was im Leben zählt. Der Esslinger Schauspieler Gerhard Polacek und der Nürtinger Musiker Reiner Hiby haben ein Faible für Kästner. Eine Auswahl von Texten, die beispielhaft für sein Wirken sind, haben die beiden nun in einer CD versammelt, die sie am Sonntag bei den Galgenstricken vorstellen. Im Interview gibt Gerhard Polacek Einblick in dieses Projekt.