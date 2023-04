B 313 in Nürtingen Beim Überholen Unfall verursacht

Am Freitag will ein 49-jähriger Autofahrer auf der B 313 in Nürtingen ein Fahrzeug überholen und fährt auf das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Autos auf. Eine Autofahrerin wird durch den Unfall leicht verletzt.