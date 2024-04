Esslinger Krimitage: Gepflegter Nervenkitzel auf der Leinwand

1 Der Krimi gehört auch in die Kinos – darum gibt es die Esslinger Krimitage, sagen die Organisatoren. Foto: imago/Seeliger

Die neunten Esslinger Krimitage huldigen vom 12. April bis 5. Mai unter dem Motto „Kaltblütig“ einem beliebten Genre – mit Filmen, Literatur, Live-Musik und Diskussionen.











Es soll ja Menschen geben, die meinen, dass ein Leben ohne Krimis zwar möglich, aber nicht erstrebenswert sei. Der gepflegte Nervenkitzel hat viele Freunde gefunden. Und man kann ihm in so unterschiedlichen Ausprägungen begegnen, dass jeder die passende Stimmung findet. Manche mögen’s heiß, andere eher humorvoll, manchen kann es nicht spannend genug sein, andere schätzen eher den gesellschaftskritischen Unterton, und wieder andere können auch dem blanken Horror etwas abgewinnen. Das Kommunale Kino Esslingen (Koki) hat die ganze Bandbreite dieses Genres im Visier, wenn die neunten Esslinger Krimitage vom 12. April bis zum 5. Mai unter dem Motto „Kaltblütig“ Spannung pur und gute Unterhaltung versprechen. Und weil man Krimis auch in Literatur und Schauspiel genießen kann, ist das Programm breit gefächert.