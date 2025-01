Esslinger Krankenhaus-Chef blickt voraus: Ein Jahr der Herausforderungen für das Klinikum

Die ersten Babys des Jahres 2025 Doppeltes Glück am Neujahrstag im Klinikum Esslingen

Die Neujahrsbabys in Esslingen kamen kurz nach 3 Uhr zur Welt. In der Medius Klinik in Nürtingen hingegen ließ der erste Erdenbürger bis zum späten Abend auf sich warten.