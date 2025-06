Esslinger Konzertsommer: Mit dem Kulturpass günstiger zu drei Burg-Konzerten

1 Schon vor 25 Jahren haben Wolfgang Niedecken und BAP ihre Fans auf der Burg begeistert. Foto: Krishna Lahoti

Selten war auf der Burg so viel Musik drin wie in diesem Sommer: Statt der gewohnten zwei bis drei Konzerte präsentieren die Stadt und der Veranstalter Music Circus diesmal fünf musikalische Attraktionen. Bei Eintrittspreisen von 39,90 Euro bei Gregor Hägele und Rikas bis hin zu 88,90 Euro in der teuersten Ticket-Kategorie der Kölschrock-Band BAP kann das für Musik-Fans mit schmalem Geldbeutel leicht zur Herausforderung werden. Nun gibt es eine gute Nachricht: Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses gibt es ab sofort für drei der fünf Konzerte vergünstigte Tickets.

Die schwedische Multi-Platin-Band Takida eröffnet am 23. Juli den Konzertreigen auf der Burg. Weiter geht es am 24. Juli mit BAP, am 25. Juli mit dem Elektroswing-Pionier Parov Stelar und am 26. Juli mit Gregor Hägele und dem Soul-Pop-Quartett Rikas, ehe Culcha Candela am 27. Juli den Konzertreigen beschließen. Die Termine mit BAP und Parov Stelar sind fast ausverkauft.

Ein Kontingent reduzierter Eintrittskarten für Kulturpass-Inhaber gibt es jedoch für 19,90 Euro pro Abend für die Konzerte mit Takida, Gregor Hägele und Rikas sowie Culcha Candela. Die vergünstigten Tickets sind ausschließlich bei der Stadtinformation erhältlich, nicht im Online-Vorverkauf und an den anderen Vorverkaufsstellen. Der Kulturpass und ein Ausweis müssen beim Kauf der reduzierten Karten vorgelegt werden.

Elektroswing-Pionier in Esslingen

Kultur- und Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar findet, dass auch Menschen mit kleinem Budget die Chance haben müssen, Konzerte auf der Burg live zu erleben: „Ein Ziel unserer Teilhabestrategie Kultur ist es, allen Esslingerinnen und Esslingern Zugang zum Kulturangebot zu ermöglichen – unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Die beliebten Konzerte auf der Burg sollen dabei keine Ausnahme sein.“

Esslinger Kulturpass öffnet Türen

Kulturamtsleiterin Alexa Heyder dankt dem Music Circus Concertbüro, das die Konzerte veranstaltet und den Rabatt ermöglicht. Das Konzert mit Rikas und Gregor Hägele soll gezielt jüngeres Publikum ansprechen – die Stiftung der Kreissparkasse unterstützt diesen Abend als Ticket-Sponsor. Anspruch auf den Esslinger Kulturpass haben Menschen, die Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Asylbewerberleistungen bekommen oder ein sehr niedriges Einkommen haben.