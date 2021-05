1 Der Fagottist Foto: /Marco Borggreve

Corona hat den Esslinger Meisterkonzerten im vergangenen Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Doch im kommenden Herbst soll alles besser werden – sofern die Pandemie es zulässt. Die Süddeutsche Konzertdirektion Stuttgart (SKS) Erwin Russ hat nun ihr Programm vorgestellt.

Esslingen - Es ist kein einfaches Unterfangen, in diesen Zeiten Kulturveranstaltungen zu planen – Corona gibt den Takt vor. Dabei wäre kulturelle Abwechslung für viele Menschen wichtiger denn je. Doch die Esslinger Meisterkonzerte machen Hoffnung auf bessere Zeiten: Anfang Oktober soll die Reihe in ihre 25. Saison gehen, und im Rathaus ist man genau wie bei der Südwestdeutschen Konzertdirektion Stuttgart (SKS) Erwin Russ zuversichtlich, dass der Neubeginn gelingen kann. Weil keiner weiß, was im Herbst möglich sein wird, haben die Veranstalter das Programm vorsorglich auf den Kopf gestellt: Bislang wurden die Meisterkonzerte von der Süddeutschen Philharmonie Esslingen eröffnet. Diesmal setzt das Ensemble jedoch den Schlussakkord – zunächst werden kleinere Besetzungen zu hören sein.