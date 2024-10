Esslinger Kommunalpolitik: Diskussion über das Stadtticket nimmt Fahrt auf

1 Das Stadtticket war ein Erfolg – anfangs war es sogar für nur drei Euro zu haben. Foto: Ines Rudel

2019 hatte Esslingen ein günstiges Stadtticket eingeführt, das zum Erfolg wurde. Unter dem Eindruck der städtischen Finanzlage wurde es 2023 wieder abgeschafft. Seit klar ist, dass die Stadt finanziell besser dasteht, wird um die Wiedereinführung gerungen.











Link kopiert

Kaum ist der Gemeinderat aus der Sommerpause zurück, da nimmt die Diskussion über ein Comeback des Esslinger Stadttickets wieder Fahrt auf. 2023 war die subventionierte Busfahrkarte, die für 3,50 Euro an einem Tag beliebig viele Fahrten in Esslingen erlaubte, unter dem Eindruck der kommunalen Finanzlage abgeschafft worden. Viele hatten dies mit Blick auf die angestrebte Mobilitätswende als falsches Signal kritisiert. Seit klar war, dass sich die Stadtfinanzen weitaus freundlicher gestaltet haben als vom Finanzbürgermeister zum Zeitpunkt der Streichung vorhergesagt, war immer wieder der Ruf nach Wiedereinführung des Stadttickets laut geworden. Bislang konnten sich Gemeinderat und Verwaltung nicht über die Finanzierung einigen. Nun streben die Ratsfraktionen von CDU und Freien Wählern eine rasche Grundsatzentscheidung an.