1 Pflegedirektorin Doris Rohrhirsch (rechts) und ihre Stellvertreterin Katharina Grjasin wollen neue Wege gehen. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen - Moderne Medizin bietet viele Möglichkeiten, um Patienten immer zielgerichteter und damit besser zu versorgen. Doch die Qualität der Pflege steht und fällt mit dem Personal auf den Stationen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nicht nur in ausreichender Zahl vorhanden sein, sondern auch die nötigen Qualifikationen mitbringen. Weil die Anforderungen immer differenzierter werden, will das Klinikum Esslingen noch konsequenter Pflegekräfte mit einem Bachelor-Studium in Pflegewissenschaften einsetzen. Sie sollen die Stationsleitungen und ihre Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Fachwissen unterstützen. Davon verspricht sich die Pflegedirektorin Doris Rohrhirsch nicht nur einen weiteren Qualitätssprung in der Patientenversorgung, sondern auch mehr Attraktivität für Pflegeberufe – und für das Esslinger Klinikum als Arbeitgeber.