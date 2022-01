1 Geschäftsführer Matthias Ziegler und sein Team haben sich für das Esslinger Klinikum einiges vorgenommen. Foto: Roberto Bulgrin

Trotz der enormen Belastungen durch die Corona-Pandemie hat das Esslinger Klinikum im vergangenen Jahr wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Geschäftsführer Matthias Ziegler blick im Gespräch mit unserer Zeitung auf ein Jahr zurück, das dem Klinik-Tam auf allen Ebenen viel abverlangt hat.















Esslingen - Das Klinikum Esslingen war und ist in Coronazeiten doppelt und dreifach gefordert. Dennoch gilt es auch in solchen Jahren, nicht nur die Krise zu meistern, sondern auch die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Im Gespräch mit unserer Zeitung zieht Klinikumsgeschäftsführer Matthias Ziegler eine Bilanz des Jahres 2021, und er wagt einen Blick in die Zukunft.