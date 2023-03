1 In einer Bibliothek neben der Orgelempore hütet Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler die kompositorischen Schätze seiner Amtsvorgänger an der Esslinger Stadtkirche St. Dionys. Foto: /Rainer Kellmayer

Die Kirchenmusik an der Esslinger Stadtkirche St. Dionys hat eine lange Tradition. Die Musikdirektoren waren nicht selten auch bedeutende Komponisten.















Die Kirchenmusik an der Evangelischen Stadtkirche St. Dionys ist eine feste Größe in der vielfältigen Esslinger Kulturlandschaft. Große Oratorienkonzerte, die Reihe „Stunde der Kirchenmusik“, und der „Esslinger Orgelsommer“ beleuchten die geistliche Musik in all ihren Facetten.