Esslinger Kino auf der Burg: Ehrenamtler holen ihren Kinoabend von der Stadt zurück

1 Für viele gesellschaftlich Engagierte bietet der Tag des Ehrenamts beim Kino auf der Burg viel mehr als nur Filmgenuss. Foto: Roberto Bulgrin

Bislang war der Tag des Ehrenamts im Open-Air-Kino auf der Esslinger Burg gesetzt. Doch in diesem Jahr wollte die Stadt diese exklusive Veranstaltung für ehrenamtlich Engagierte durch eine Kartenverlosung ersetzen. Nach Protesten rudert das Rathaus nun zurück.











Der Ärger war groß, als vor einigen Tagen die Nachricht die Runde machte, dass es in diesem Jahr keinen Tag des Ehrenamts beim Kino auf der Esslinger Burg geben soll. Seit 2001 war es guter Brauch gewesen, dass der Oberbürgermeister ehrenamtlich Engagierte zu einem gemeinsamen Kinoabend eingeladen hat. Diesmal ließ die Stadt Vereine und Organisationen wissen: „Wirtschaftliche und organisatorische Gründe haben nun leider dazu geführt, dass wir den Ehrenamtsabend in der bisherigen Form nicht weiterführen können.“ Stattdessen sollten für jeden Kinoabend 30 mal zwei Freikarten unter Engagierten verlost werden. Doch auch wenn Matthias Klopfers Schreiben an die „lieben Ehrenamtlichen“ großzügigst mit Lob für das „vielseitige und herausragende ehrenamtliche Engagement“ in Vereinen, Gruppen und Organisationen garniert war, wollten sich viele damit nicht abspeisen lassen. Nachdem das Thema auch in Gemeinderatskreisen Wellen schlug, musste die Stadt zurückrudern: Zur Eröffnung am 24. Juli gibt es nun 2000 Freikarten für Ehrenamtliche.