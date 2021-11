1 Eine Woche lang haben die Kids der Kinder-Biennale an ihrer Zeitwand für den Kleinen Markt gearbeitet – nun feierten sie mit OB Matthias Klopfer (links) Einweihung. Foto: Roberto Bulgrin

Mit kreativen Aktionen für den Nachwuchs setzt die Esslinger Kinder-Biennale seit Jahren Akzente. Nun haben die Initiatorin Margit Bäurle und ihr Team die Herbstferien genutzt, um mit Kindern und Jugendlichen eine Zeitwand zur Stadtgeschichte zu gestalten.















Esslingen - Esslingen ist eine Stadt mit einer langen Geschichte – und es lohnt sich, sie in all ihren Facetten zu erkunden. Die Kinder-Biennale hat nicht nur Gegenwart und Zukunft im Blick, sondern auch die Vergangenheit. Mit den Jungen Stadtführern gibt es eine Gruppe, deren Mitglieder Esslingen wie ihre Westentasche kennen – und die Freude daran haben, andere an ihrem Wissen teilhaben zu lassen. Natürlich waren die Jungen Stadtführer auch gefragt, als die Kinder-Biennale in den Herbstferien ein besonderes Freizeitprogramm anbot: In der Unterführung am Kleinen Markt wurde eine Zeitwand gestaltet, die die Entwicklung der einstigen Reichsstadt von den Anfängen bis zur Gegenwart zeigt. Nun wurde die bunte Wand eingeweiht, und der neue OB Matthias Klopfer war unter den Premierengästen.