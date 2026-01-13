Esslinger Kinder-Biennale: Kreativ sein bereichert Kids für das ganze Leben

Kreativ sein bereichert Kids für das ganze Leben

1 Margit Bäurle (Dritte von links) hat ein Händchen, wenn es gilt, Kinder und Jugendliche für kreative Projekte zu begeistern. Foto: Roberto Bulgrin

Als Netzwerk für kreative Projekte in Esslingen hat die Kinder-Biennale viel bewegt. Viele, die die Angebote genutzt haben, profitieren bis heute von den Erfahrungen.











Kinder lieben es, kreativ zu sein. Margit Bäurle und Nicole Kreja haben die Kinder-Biennale 2009 als Ideenschmiede und Netzwerk für Kreativ-Projekte in Esslingen gegründet. Unzählige Kinder haben seither Workshops erlebt, haben an Ferienprogrammen teilgenommen, Politiker interviewt, ihre Heimat erkundet und sich in Berufen versucht. Für die allermeisten waren die Angebote der Kinder-Biennale eine wichtige Bereicherung – manche tragen das Netzwerk heute mit.