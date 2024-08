Esslinger Kanute bei den Weltmeisterschaften: Das große Ziel ist das Finale auf Hawaii

1 Florian Späth im Outrigger-Einer nach dem Gewinn der deutschen Sprint-Meisterschaft über 500 Meter in München. Foto: Christiane Pape

Der erfahrene Esslinger Kanute Florian Späth startet im traditionellen Auslegerkanu Va‘a bei denIVF Sprint-Weltmeisterschaften auf Hawaii und hat große Ambitionen.











Es ist kein Jahr her, als Florian Späth das erste Mal in einem Va‘a saß. Der erfahrene Kanute, der das Paddel für die SV 1845 Esslingen schwingt, fand Spaß an den Auslegerkanus Outrigger und Va‘a, die sich traditionell vor allem im polynesischen Raum großer Beliebtheit erfreuen. In Deutschland ist diese Disziplin mit 20 Jahren noch recht jung.