1 Basteln fürs Unterwassermobile: Kathrin Novak, Franziska Rau und Martin Umstetter vom Betreuerteam im Jugendtreff „Sunshine“ in Sulzgries geben wichtige Tipps. Foto: Roberto Bulgrin

Langeweile im Sommer? Nein danke. Zur Abwechslung gibt es die Sommerferienprogramme. In Esslingen sind 23 kreative Anbieter mit dabei. Und auch der Jugendtreff „Sunshine“ sorgt im verregneten Sommer 2021 für Sonnenschein.

Esslingen - Eine Woche Ferienprogramm im Jugendtreff „Sunshine“ in Sulzgries. Mit jeder Menge Aktionen, Action und Abenteuern. Was haben die Jungen und Mädchen bisher so gemacht? „Hände gewaschen“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Stimmt schon. In Coronazeiten ist das Einhalten der Hygiene-Regeln besonders wichtig. Aber natürlich wird noch viel mehr geboten – Basteln, Sport, Quiz, Schatzsuche, Gemeinschaft, Geselligkeit und Spiele. Nur der Abschlussausflug, der in früheren Nicht-Pandemie-Jahren ein Highlight gewesen war, musste abgesagt werden.