Esslinger Jugendorchester: Auf musikalischen Höhenflügen

1 Steffi Bade-Bräuning bereitet das Barock- Jugendorchester „Die Telemänner“ auf kommende Konzerte vor. Foto: Rainer Kellmayer

Das Jugend-Barockorchester „Die Telemänner" bereitet sich auf anspruchsvolle Konzerte vor. Ende Juli geht es nach Wien.











Junge Menschen an die Musik heranzuführen, ist für Steffi Bade-Bräuning eine Herzensangelegenheit. „Wir müssen einen Gegenpol zur Vereinsamung unserer Kinder und Jugendlichen durch die neuen Medien setzen“, betont die engagierte Musikerin. Neben dem Hauptberuf als Oberstudienrätin am Esslinger Schelztor-Gymnasium leitet sie den traditionsreichen Esslinger Liederkranz. Zudem ist sie musikalische Chefin von Chor und Orchester der Esslinger Hochschule sowie deren Pep-Band.

Damit nicht genug: 2008 gründete sie „Die Telemänner“, ein Jugend-Kammerorchester, das an die Stuttgarter Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfreunde (GEDOK) angedockt ist. Zu den projektweisen Proben und Konzerten treffen sich hochqualifizierte junge Streicher aus der Region Esslingen und aus Stuttgart in den Schulferien, um unter Bade-Bräunings Leitung anspruchsvolle Musikwerke einzustudieren.

Konzertreisen in alle Welt

Das Credo der Orchesterchefin: Wir müssen die jungen Menschen an die großartige Musik der Barockkomponisten heranführen. Neben Meisterwerken von Antonio Vivaldi bis Johann Sebastian Bach stehen jedoch auch immer wieder zeitaktuelle Kompositionen und Uraufführungen auf dem Programm. „Das Orchester hat sich prächtig entwickelt“, freut sich Steffi Bade-Bräuning. Konzertreisen führten die jungen Musikerinnen und Musiker bereits nach Shanghai, New York, Helsinki, Budapest und in die Stuttgart Partnerstadt St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Jetzt steht der Gegenbesuch der Lindbergh High School aus St. Louis an. „Wir möchten unseren amerikanischen Gästen einen ansprechenden Rahmen bei unserem gemeinsamen Konzert bieten“, sagt Bade-Bräuning. Deshalb wurde für die Veranstaltung am Mittwoch, 18. Juni, um 18 Uhr, eigens der Mozartsaal der Liederhalle Stuttgart gebucht.

„Es wird ein tolles Konzert mit einem sehr abwechslungsreichen Programm“, rührt Steffi Bade-Bräuning die Werbetrommel. „Wir laden alle Musikfreunde herzlich ein: Der Saal muss voll werden“. Um den Werken von Johann Sebastian Bach über Aron Copland bis hin zu „Winter Palace“ des Multitalents Aleksey Igudesman den letzten Schliff zu geben, wird während der Pfingstferien in Esslingen geprobt. Neben dem Auftritt in der Stuttgarter Liederhalle sind „Die Telemänner“ auch am Montag, 16. Juni, um 18 Uhr, im Neuen Blarer in Esslingen zu hören.

Gelegenheit zu Begegnungen

Zu Beginn der Sommerferien steht ein weiterer Höhepunkt an: Die Teilnahme am Summa-Cum-Laude-Wettbewerb in Wien. „Alle Orchestermitglieder erwarten die Reise mit großer Spannung. Wien ist eine tolle Stadt, die für uns ein besonderes Erlebnis sein wird“, freut sich der Geiger Leonardo Otero Ribau schon heute. Alle Wettbewerbsteilnehmer sind in einem großen Hotel untergebracht. „Das bietet reichlich Gelegenheit zu Begegnungen und zum Knüpfen von Kontakten zwischen den jungen Musikerinnen und Musikern“, so Bade-Bräuning.

Die Telemänner, die in Konkurrenz zu Ensembles aus der ganzen Welt antreten werden, haben bereits Wettbewerbserfahrung: 2018 erspielten sie sich in Wien einen ersten Preis. Um diesmal ähnlich erfolgreich zu sei, und damit auch das Pflichtstück, die Polka Mazur „Fata Morgana“ von Johann Strauß (Sohn) bestens funktioniert, wird das Programm nicht nur intensiv geprobt, sondern auch mehrfach vor Publikum gespielt.

Hoffen auf Spendeneinnahmen

„Alle Konzerte finden bei freiem Eintritt statt“, sagt Bade-Bräuning. Sie hofft jedoch auf üppige Spendeneinnahmen, damit die Orchesterkasse der Telemänner gefüllt wird. Dies sei auch nötig, da die Wien-Reise sehr teuer ist, und das Jugend-Barockorchester nur wenige Zuschüsse erhält. Um die finanziellen Lücken zu schließen, wurde auch eine Fundraising-Aktion gestartet. „Wir stehen schon alle unter Hochspannung“, freut sich Steffi Bade-Bräunig auf die Konzerte und den Wettbewerb.