2 An diesem Mittwoch wird Judo-Urgestein Otto Tejkl 80 Jahre alt. Foto: /Herbert Rudel

Otto Tejkl prägt seit Jahrzehnten das Judo des KSV Esslingen, er sorgte sogar für eine vereinseigene Arena. An diesem Mittwoch wird Tejkl 80 Jahre alt. Er blick zurück auf die vergangenen Jahrzehnte als Kämpfer, Trainer und Vereinsvorsitzender.

Esslingen - An diesen einen Kampf erinnert sich der das Esslinger Judo-Urgestein Otto Tejkl besonders gerne zurück. 2004 in der frisch eröffneten KSV Arena in Mettingen war das. An dem Ort, dessen Bau er mit viel Geduld und Engagement in die Wege geleitet hat. Der Ort, mit dem er sich ein Denkmal gesetzt hat. Sein Kontrahent in jenem Kampf war niemand anderes als der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger. Wer gewonnen hat? Tejkl muss lachen. „Das war ein Schaukampf. Am Ende haben wir die Kampfrichter geworfen“, sagt er.