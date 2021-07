1 Der Jurist und Musikmanager Maximilian Merkle ist Esslingen und dem Jazz eng verbunden, und er will auch in diesem Jahr mit seinem Festival Akzente setzen. Foto: Horst Rudel

Jazz-Fans mussten zuletzt auf manches verzichten. Nun gibt es eine gute Nachricht: Maximilian Merkles Esslinger Jazzfestival soll vom 25. September bis 20. Oktober über die Bühne gehen.

Esslingen - Esslingen rühmt sich gerne als Jazzstadt, und dafür gibt es gute Gründe: Der traditionsreiche Jazzkeller in der Webergasse, das profilierte Konzertprogramm der Dieselstraße oder die jazzseligen Sommernächte am Dulkhäusle – wer diese Musik mag, wird gut bedient. Mit Maximilian Merkles Jazzfestival ist vor einigen Jahren ein weiteres Highlight hinzugekommen, und das soll auch so bleiben: Auch wenn noch niemand mit Gewissheit zu sagen weiß, was Corona im Herbst zulässt und was nicht, hat Merkle kräftig Gas gegeben und einmal mehr ein Festivalprogramm von internationaler Qualität zusammengestellt. Vom 25. September bis 20. Oktober werden sich hochkarätige Musiker in Esslingen präsentieren. Und einer soll ganz besonders im Rampenlicht stehen, obwohl er selbst gar nicht musizieren wird: Der Weltklasse-Bassist Eberhard Weber, der seit dem ersten Mal stets die Schirmherrschaft übernimmt, soll beim Esslinger Jazzfestival 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden.