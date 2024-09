Esslinger Jazzfestival 2024: Jazzer wollen solide Basis für die Zukunft

1 Beim ersten Jazzfestival 2015 war Anouar Brahem mit seinem Quartett in Esslingen zu Gast – nun gibt es ein Wiederhören. Foto: Horst Rudel

Jazz hat in Esslingen eine lange Tradition. Dieselstraße und Jazzkeller bieten übers Jahr ein profiliertes Programm – seit 2015 bringt Maximilian Merkle jeden Herbst internationale Größen nach Esslingen. Im Interview gibt er einen Ausblick auf das Festival 2024.











Maximilian Merkle ist ein Jazz-Enthusiast. Weil er seine Leidenschaft gerne mit anderen teilt, hat er 2015 das Esslinger Jazzfestival auf den Weg gebracht, das demnächst zum zehnten Mal über die Bühne geht. Vom 9. Oktober bis 6. November präsentieren Merkle und sein Team hochkarätige Musikerinnen und Musiker – viele von ihnen sind auf internationalen Bühnen zuhause. Merkles Festival strahlt weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Damit das hohe Niveau auch in Zukunft zu halten ist, braucht es auf Dauer deutlich mehr Unterstützung. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Maximilian Merkle Einblick in die Festivalplanung und in die Zukunftsperspektiven.