1 Der italienische Pianist Enrico Pieranunzi hat viele Fans in Esslingen Foto: oh

Musikerinnen und Musiker aus aller Welt sind vom 1. bis 22. Oktober beim internationalen Esslinger Jazzfestival zu Gast. Veranstalter Maximilian Merkle hat das Festival 2015 aus der Taufe gehoben, um der Jazzstadt Esslingen die Ehre zu erweisen.















Link kopiert

Internationale Stars und junge Musiker geben sich vom 1. bis 22. Oktober beim internationalen Jazzfestival in Esslingen die Ehre. An unterschiedlichen Veranstaltungsorten von der Württembergischen Landesbühne über die Stadtkirche St. Dionys und das Kulturzentrum Dieselstraße bis hin zum Neckar-Forum und dem Jazzkeller in der Webergasse werden Musikerinnen und Musiker ein facettenreiches Bild ihres Genres zeichnen. Dass dabei auch der Nachwuchs zum Zuge kommen wird, ist Teil des Konzepts von Veranstalter Maximilian Merkle, der verrät: „Die Planung des Festival-Programms ist wie ein Puzzle. Und das Schöne ist: Es geht am Ende immer auf.“