Esslinger ist bei Radtour dabei: „Viele sehen weg, wir wollen hinschauen“ – warum drei Freude nach Afrika radeln

Dieser Tage starten drei junge Männer zu einer Charity-Radtour von Deutschland nach Westafrika. Einer von ihnen ist der Esslinger Kevin Bati. Was wollen die Freunde erreichen?











Sie nennen sich Elite Brothers und haben eine Mission. Kevin Bati (23), gelernter Zerspanungsmechaniker aus Esslingen, Oryan Kazgan (25), gelernter Koch aus Schweinfurt, und Serhat Sahin (27), Psychologe aus Menden, wollen mit ihrer Biketour nach Westafrika Spenden einsammeln und sie verschiedenen Gruppen und Projekten zuführen. Wer will, kann die Reise über die Sozialen Medien verfolgen und gleichzeitig darüber abstimmen, wo die eingenommen Gelder hingehen sollen.

Rund 6400 Kilometer liegen vor den jungen Männern, die dafür rund eineinhalb Monate eingeplant haben. Als Abreisetermin war zunächst der 1. August geplant. Da aber die unterstützende Firma Megabike in Iserlohn noch ein Rad richten musste, verzögerte sich der Start um ein paar Tage.

Radtour führt über Luxemburg, Frankreich und Spanien nach Afrika

Die drei jungen Männer starten in Trier, weil das etwa in der Mitte ihrer jeweiligen Herkunftsorte liege, sagt Kevin Bati. Dann geht es über Luxemburg nach Frankreich, von dort durch Spanien bis Almeria, wo sie mit der Fähre nach Marokko übersetzen. Durch Marokko geht die Tour weiter, durch Mauretanien entlang der Küste bis in den Senegal oder Gambia als Ziel. Am Tag wollen sie 150 bis 200 Kilometer in die Pedale treten. Geschlafen wird in den mitgeführten Zelten und ab und an in Airbnb-Unterkünften. Für alle ist es ihre erste Tour nach Afrika. Man habe sich bei länderkundigen Menschen erkundigt, sagt Sahin.

Das allein kommt schon recht anspruchsvoll daher: nord- und westafrikanische Länder, die nicht gerade als Bikerziele bekannt sind, mehrere Klimazonen, verschiedene Kulturen, Wüsten, Küsten, Städte. Doch die Tour soll weit mehr als eine sportliche Challenge sein. „Sie ist ein soziales Projekt mit Herz und Verantwortung“, sagt Serhat Sahin. „Während viele wegsehen, wollen wir hinschauen – in Europa, in Afrika und überall dort, wo Hilfe gebraucht wird.“ Sahin, der einen Bachelor in Psychologie hat und bereits diverse Sport-Charity-Projekte organisierte, will für Menschlichkeit werben, dafür „perspektivlosen Menschen, Wege aufzeigen, sie fördern und fordern“, wie er sagt.“ Uns verbindet der Wunsch, Menschen in schwierigen Lebenslagen Hoffnung und Unterstützung zu geben“.

Die Tour kostet die Freunde wohl 5000 Euro

Er und seine beiden Freunde sind gerade in einer Zwischenphase in ihren jeweiligen Leben und haben dadurch Zeit. Sahin wird im Herbst in seine therapeutische Weiterbildung einsteigen, Bati seinen Meister beginnen und Kazgan eine neue Stelle in seinem Beruf antreten. Da passt die Charity-Tour zeitlich gut ins Konzept. „Auf den Namen Elite Brothers sind wir gekommen, weil wir wie Brüder zusammenhalten und nur ein echtes Elite-Team so eine extreme Herausforderung meistern kann“, erklärt der Esslinger Kevin Bati auf Nachfrage.

Die Brothers rechnen mit Kosten von 5000 Euro für das gesamte Projekt. „Das zahlen wir natürlich ausschließlich aus unserer eigenen Tasche“, sagt Sahin. Aus den Taschen anderer soll schließlich die Spenden kommen – das eigentliche Ziel der Reise. Verschiedene Projekte sollen unterstützt werden: Hilfe für krebskranke Kinder, Unterstützung für alte Menschen, die mit ihrer Rente nicht über die Runde kommen und benachteiligte Jugendliche stehen ebenso zur Diskussion wie der Bau einer Schule, eines Krankenhauses oder eines Waisenhauses in einem Entwicklungsland. Wohin das Geld geht, wird auf der Tour entscheiden. Wer will, ist live dabei: „Auf Instagram und anderen Kanälen kann man jeden Kilometer verfolgen“, sagt Sahin. Und diese Community soll abstimmen, wo das eingesammelte Geld hin gespendet werden soll.

Wer die Reise begleiten will, folgt auf Instagram Serhat Sahin (serhad72_k_), Kevin Bati (kevin_1506) oder Oryan Kazgan (oryankazgan_56).