Esslinger Inselfest: Rudern, Tierisches und eine Floß-Rundfahrt

9 Zur Floßrundfahrt? – Hier entlang! Foto: Roberto Bulgrin

Auf der Esslinger Neckarinsel haben sich an diesem Sonntag alt und jung vergnügt. Vier Vereine zeigten beim Inselfest sich und ihre Aktivitäten.











Link kopiert

Einmal mehr haben vier Esslinger Vereine gemeinsame Sache gemacht: Der Aquarien- und Terrarienverein Nymphea, der Ruderverein, der Tierschutzverein und der Motor-Yacht-Club hatten zum Inselfest gebeten. Trotz der unsicheren Wetterlage nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen die Gelegenheit, um über die Neckarinsel zu schlendern, sich zu informieren, an Aktionen teilzunehmen oder es sich einfach gut gehen zu lassen. Längere Fußwege, das bringt der Ort des Geschehens nun mal so mit sich, wurden dafür gerne in Kauf genommen und so herrschte an jeder Station ordentlich Betrieb. Beim Ruderverein war eine Reihe von Booten ausgestellt, das Bootshaus für Besichtigungen geöffnet – und es gab die Möglichkeit zum Schnupperrudern auf dem Neckar. Im Nymphea-Tierpark tummelten sich derweil jung und alt, schauten sich die zahlreichen Bewohner an, nutzen die grüne Oase aber auch, um eine kleine Pause einzulegen. Eine Segway-Tour über die Insel war ebenfalls möglich. Der Tierschutzverein informierte über sein Tun im Tierheim und gewährte einen Blick hinter die Kulissen. Beim Motor-Yacht-Club gab es die gesamte Zeit über die Gelegenheit, eine Floß-Rundfahrt zu unternehmen, die Hüpfburg in Beschlag zu nehmen oder junge Sportler beim Schlauchboot-Slalom zu beobachten. Dort informierten obendrein das THW und die DLRG über ihre Arbeit. Zudem hatten die vier Vereine ein gemeinsames Gewinnspiel ausgelobt, für das an jeder Station etwas zu tun war: Wer den Ruderergometer geschafft, versteckte Holztier-Figuren gefunden, ein Haustier-Quiz gelöst und die Durchfahrtstore beim Boot-Slalom richtig gezählt hatte, dem winkte ein kleiner Preis.

Jede Menge Tierisches und eine Floß-Rundfahrt