Esslinger Innenstadt: Ja zu weiteren Planungen für Ritterstraße

1 Die Ritterstraße soll attraktiver werden: So könnte sie nach Meinung der Planer künftig aussehen. Foto: Stadt Esslingen/ GDLA

Die Esslinger Ritterstraße soll attraktiver werden. Immer wieder wurde das Projekt verschoben – jetzt hat der Gemeinderat grünes Licht für weitere Planungen gegeben.











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Mehr Grün, mehr Schatten, mehr Leben: Die Esslinger Ritterstraße soll schöner werden. Schon seit mehr als 20 Jahren ist geplant, die Aufenthaltsqualität in der Verbindung zwischen östlicher und westlicher Altstadt zu verbessern. Jetzt hat der Gemeinderat grünes Licht für weitere Planungen gegeben – sich aber gleichzeitig noch eine Hintertür offen gelassen. Sollte es die finanzielle Lage erfordern, kann das Projekt immer noch gestoppt werden.

Angesichts der jüngsten Hiobsbotschaften wollen sich die Stadträtinnen und Stadträte die Option auf eine Notbremsung beim Projekt Ritterstraße offenhalten. Nachdem in ohnehin schon angespannter Finanzlage im Januar bekannt wurde, dass die Stadt in diesem Jahr mit 36 Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen auskommen muss als geplant, kam im Februar die Nachricht hinzu, dass die Stadt für das Jahr 2025 eine Gewerbesteuer-Rückzahlung in Höhe von 24,4 Millionen Euro leisten muss. Nun will man offenbar vorsichtig bleiben.

Baubeginn für Neugestaltung der Ritterstraße erst 2028

Gleichwohl soll die Umgestaltung der Ritterstraße weiter vorangetrieben werden. Vorerst hat der Gemeinderat aber lediglich weitere Planungsarbeiten abgesegnet – einen Baubeschluss gibt es noch nicht. Für Anfang 2027 sind einige temporäre Verschönerungen zum Stadtjubiläum vor dem Technischen Rathaus geplant, die eigentliche Neugestaltung soll aber erst im Jahr 2028 und damit nach den Jubiläums-Feierlichkeiten beginnen. Zudem betonte Finanzbürgermeister Ingo Rust, dass man mit Fördermitteln in Höhe von mehreren Millionen Euro rechne.

Unsere Empfehlung für Sie Esslinger Stadtentwicklung Pläne für die Ritterstraße werden konkret Pläne für eine schönere Ritterstraße gibt es in Esslingen schon lange, gescheitert sind sie jedoch an den Finanzen. Nach dem Jubiläum 2027 will die Stadt Ernst machen.

Die Ritterstraße soll zwischen dem Fischbrunnenplatz und der Einmündung in die Küferstraße umgestaltet werden, außerdem sollen der Rossneckarplatz und Teilbereiche am Rossneckarkanal verschönert werden. Auf Nachfrage sicherte Baubürgermeister Hans-Georg Sigel zu, dass man versuchen werde, die historischen Pflastersteine aus der Ritterstraße, die durch ein neues Pflaster ersetzt werden sollen, an anderer Stelle in der Stadt wieder zu verwenden. Allerdings werde noch geprüft, wo das möglich sei – immerhin gehe es um eine ganze Menge Pflastersteine. Das Projekt an sich wurde im Gemeinderat durchweg begrüßt – und die weiteren Planungsarbeiten einstimmig beschlossen.