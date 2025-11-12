Geschäftswelt in Esslingen: Welche neuen Läden gibt es in der City?

5 Seit einigen Wochen verkauft Shohreh Aghabeigi in ihrem Geschäft „Glanz und Geschenk“ in der Esslinger Bahnhofstraße Geschenkartikel, Wohnaccessoires und Modeschmuck. Foto: oh

Handel ist Wandel – diese Weisheit scheint in jüngerer Vergangenheit auch in Esslingen treffender zu sein denn je. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Traditionsgeschäfte und etablierte Läden aus der Esslinger Innenstadt verschwunden. Doch es entsteht auch Neues: Ein Überblick über die jüngsten Neueröffnungen in der Esslinger City.

Gleich zwei neue Läden haben sich im Einkaufszentrum „ES“ angesiedelt. Neben dem Aldi, der im Oktober neu eröffnet hat, befindet sich seit September auch der „Gamer“ im ersten Obergeschoss des „ES“, allerdings mit Zugang von der Martinstraße 15 aus. Konzept des Gamer ist es, Gruppen verschiedenster Art bei unterschiedlichen Spielen gegeneinander antreten zu lassen. Die Spanne reicht von Wissens- oder Taktikspielen über Wettkämpfe in Schnelligkeit und Geschicklichkeit bis hin zu sportlichen Herausforderungen.

Spielkonzept für Gruppen unterschiedlichster Art

Kindergeburtstage und Junggesellenabschiede können hier ebenso zelebriert werden wie Firmenveranstaltungen, Events im Freundeskreis oder Familienausflüge. Laut dem Inhaber Dieter Trumpp ist der Gamer Esslingen der erste seiner Art in Süddeutschland. Seit der Eröffnung habe er bereits mehr als 1500 Besucher gezählt – dabei sei der Gamer lediglich von Freitag bis Sonntag geöffnet. Nur für Gruppen ab zwölf Personen öffne man ausnahmsweise auch unter der Woche.

Ebenfalls im September neu eröffnet wurde das Café Moka im Unteren Metzgerbach. Nicole Bratek und Philipp Savvopoulos servieren hier tagsüber trendige Spezialitäten von Bowls über sogenannte Power Patties und Zucchini Sandwiches bis hin zu Waffeln und hausgemachten Kuchen. Geöffnet ist das Café mittwochs bis sonntags, künftig will das junge Paar auch regelmäßig Events anbieten.

Neu ist auch der Laden mit dem Namen „ Zucker und Salz“ in der Pliensaustraße. Das Ehepaar Shaker Shaker und Arin Antar, beide Quereinsteiger im Einzelhandel, haben sich mit ihrem Geschäft einen Traum erfüllt. Auch ihr Sohn Jamil hilft im Geschäft mit. Seit fast zwei Monaten bietet die Familie frisches Baklava, weitere arabische und türkische Süßwaren und unterschiedliche Nuss- und Kernzubereitungen an.

In der Bahnhofstraße hat vor einigen Wochen Shohreh Aghabeigi ihr Geschäft „Glanz und Geschenk“ eröffnet. Hier verkauft sie Geschenkartikel, Wohnaccessoires und Modeschmuck. Neben Taschen, Spielen und verschiedenen Deko-Artikeln hat sie unter anderem auch handbemaltes Porzellan aus ihrer Heimat Iran im Sortiment.

Neues Café in Esslingen mit Fokus auf Espresso

Ganz neu ist auch das Café „Coffeebrands“ in der Pliensaustraße. Der Laden ist Teil der gleichnamigen Café-Kette, die vor mehr als 15 Jahren in Griechenland gegründet wurde und sich vor allem auf hochwertigen Espresso spezialisiert hat. Neben Kaffee und Espresso in unterschiedlichen Varianten gibt es hier auch Kaltgetränke und Snacks. Das Café hat in den früheren Räumen der „Falafelerie“ eröffnet, die einige Häuser weiter auf die Innere Brücke umgezogen ist.

Auf der Inneren Brücke hat zudem dieser Tage „Ulli’s Confiserie“ eröffnet. Im ehemaligen „Hut Bühler“ bietet die Chocolatière Ulrike Maurer handgemachte Pralinen und Schokolade an. Maurer betreibt bereits zwei Confiserien in Winnenden und Fellbach – und nun auch eine Filiale in Esslingen. Außerdem soll laut der Esslinger Citymanagerin Carina Killer bald das „Café Kollwitz“ im Dickareal seine Pforten öffnen. Angesichts des Wandels sei die Stimmung in den Esslinger Innenstadtgeschäften durchwachsen, berichtet Antje Hammelehle, die im Verein City Initiative Esslingen stellvertretende Vorstandssprecherin ist und selbst den Modeladen „Pure“ im Unteren Metzgerbach führt. Zudem gebe es je nach Branche Unterschiede. „Ich bin im Großen und Ganzen nach wie vor zufrieden“, sagt sie. Mehr als eineinhalb Jahre nach der Schließung der großen Häuser Kögel und Karstadt, die mit großen Sorgen auch seitens der Händler verbunden waren, habe sich die Kundschaft offenbar an deren Fehlen gewöhnt.

Besonders Auswärtige schätzten die Vielfalt der kleinen Geschäfte in Esslingen und es gebe immer neue Impulse durch Neueröffnungen, so Hammelehle. „Wir erleben einen spürbaren Wandel zu kleinen Fachgeschäften und persönlicher Beratung“, meint Hammelehle. Es gebe eine starke Verbundenheit mit den Kunden und große Stabilität bei der Stammkundschaft.

Allerdings ist das ihr zufolge auch kein Selbstläufer: Der Erfolg stehe und falle auch damit, was Händler bereit seien zu tun, beispielsweise in Form von Events bei gemeinsam geplanten Aktionstagen.