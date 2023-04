1 An der Berliner Straße sollen vor dem Qbus Flächen für eine Außengastronomie entstehen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Es gibt Unterhaltungen, aber noch keine Unterschrift. Der Mieter der Außengastronomie vor dem Wohn- und Geschäftszentrum Qbus in Esslingen steht noch nicht fest. Die Flächen dafür waren durch die Streichung einer Fahrspur an der Berliner Straße gewonnen worden.















Noch kann sie keine endgültigen Informationen liefern – doch einen Appetithappen tischt sie schon auf. Wie Aleksandra Boländer, die Pressesprecherin der LBBW Immobilien Management GmbH in Stuttgart, mitteilt, steht noch nicht fest, wer den Zuschlag für die Bewirtschaftung der Flächen vor dem Wohn- und Geschäftshaus Qbus auf dem Gelände des ehemaligen Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Esslingen erhalten soll. Die Verhandlungen mit einigen Interessenten seien aber schon recht weit vorangeschritten. Die multifunktional genutzte Immobilie mit Gastronomie und Einzelhandel im Erdgeschoss sowie Wohnraum und Büroflächen in den oberen Stockwerken ist ein Projekt der LBBW Immobilien-Gruppe. Richtfest wurde im Juni des vergangenen Jahres gefeiert, die ersten Mieter sind bereits eingezogen.

Es gibt Gespräche, aber noch keine Unterschrift. Ein Vertragsabschluss mit Blick auf die Außengastronomie könne bisher nicht vermeldet werden, sagt Aleksandra Boländer: „Wir führen zurzeit intensive Gespräche mit zahlreichen Mietinteressenten – sowohl für die Handels- als auch für die Gastronomieflächen.“ Es sollen Mieter gefunden werden, die zu „diesem hervorragenden Standort passen und die Flächen nachhaltig und qualitativ hochwertig bespielen können“, so Boländer weiter. Darauf werde vonseiten ihres Hauses sehr viel Wert gelegt. In den kommenden Wochen könne mehr gesagt werden. Man werde es umgehend vermelden, wenn es Neues zu kommunizieren gebe, verspricht Aleksandra Boländer.

Vor dem Qbus zwischen der Altstadt und dem klimaneutralen Quartier Neue Weststadt in Esslingen sollen Grünflächen entstehen, eine Außengastronomie einziehen und ein barrierefreier Fußverkehr möglich werden. Der Platz dafür war durch die Streichung einer Fahrspur der Berliner Straße Anfang März gewonnen worden. Die bisher vom ZOB aus gesehen separat geführte Rechtsabbiegespur der viel befahrenen Straße fiel weg, und an ihrer Stelle wurde eine gemeinsame Geradeaus- und Rechtsabbiegespur eingerichtet.

Informationen zu den Arbeiten am Qbus stehen unter: www.unterwegs.esslingen.de/qbus.