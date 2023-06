1 Ein Blick hinunter von der Burg zeigt den facettenreichen Charakter der Esslinger Innenstadt: Reichsstädtische Tradition und Moderne liegen dort nah beieinander. Foto: Roberto Bulgrin

Tradition und Moderne gehen in der Esslinger Innenstadt Hand in Hand. Einkaufsmöglichkeiten, touristische Attraktionen, kulturelle und gastronomische Angebote machen die City zu einem Kristallisationsort des städtischen Lebens.















Link kopiert

Die Esslinger Innenstadt hat viele Gesichter: Tradition und Moderne gehen dort Hand in Hand – während zahlreiche Straßenzüge die lange Geschichte der Stadt atmen, prägt anderswo der städtebauliche Aufbruch der jüngeren Zeit das Bild. Beides zu verbinden, ist mal mehr und mal deutlich weniger gut gelungen. Und auch wenn sich Esslingen durch viele lebendige Stadtteile auszeichnet, ist die Innenstadt ein Kristallisationsort kommunalen Lebens. Zentrale Einrichtungen vom Rathaus über das Amtsgericht, die Bücherei, das Stadtmuseum oder die Landesbühne bis hin zur Hochschule, dem Bahnhof und dem im Jugendstil erbauten Merkelbad haben dort ihren festen Platz. Und auch als Einkaufsstandort hat die City eine zentrale Bedeutung. Nirgendwo in Esslingen ist der Strukturwandel allerdings so offenkundig wie in der Innenstadt. Das stellt die Kommune genauso wie die örtliche Geschäftswelt vor große Herausforderungen für die Zukunft.